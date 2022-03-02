لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية.. تمويل استيراد منتجات زراعية بدون تكاليف

أعلن صندوق التنمية الزراعية في السعودية، عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد منتجات الشعير وفول الصويا والذرة الصفراء بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، وذلك بدون تكاليف إدارية أو مقابل مالي.

ودعا الصندوق شركات القطاع الخاص للتقديم إلكترونيا للحصول على التمويل ابتداء من يوم الأحد الماضي.

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وكان المتحدث باسم الصندوق، حبيب الشمري، أعلن في يناير الماضي، أن حجم التمويل الذي قدمه الصندوق خلال عام 2021، بلغ نحو ملياري ريال، في حين بلغ حجم موافقات القروض أكثر من 2600 مليون ريال.

وأضاف الشمري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، وقتها أن تمويل الصندوق يغطي وبشكل أساسي قطاعات رئيسية مثل مشاريع البيوت المحمية، والدواجن والاستزراع السمكي، وكذلك تمويل البرنامج المساند لدعم التنمية الريفية، إضافة إلى تمويل سلاسل الإمداد، واستخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع أخرى مثل المصانع الغذائية الأولية والتسويق الزراعي.