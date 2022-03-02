الأردن: مخزون القمح يكفي لمدة 15 شهراً

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين الدكتور أنور العجارمة، إن مؤشرات المخزون في مستودعات الشركة والمستوعبات الأرضية، تلبي احتياجات السوق المحلية لنحو 15 شهراً من مادة القمح، و11 شهراً من مادتي الشعير والنخالة.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن الشركة يقع على عاتقها مسؤولية التوسّع وتحديث معداتها ضماناً لديمومة العمل واستجابة للنمو السكاني، مشيراً إلى تطلعها إلى تحديث ممتلكاتها وتنويع مصادر دخلها من خلال مشاريع تتزامن مع التوجيهات الملكية لتضييق الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

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وقال مدير عام الشركة المهندس عماد الطراونة، إن مخزون المملكة الاستراتيجي ضمن الحد الآمن، مشيداً باستجابة القطاع الخاص في التحوط من سلع ومواد أساسية، والاستفادة مما قدمته الشركة العامة من مستودعات مبردة وجافة بأسعار تفضيلية وبحدود الكلف التشغيلية، انطلاقاً من المساهمة في المسؤوليـة الاجتماعية تجاه الاستراتيجية الوطنية للأمن والغذاء (الأردن 2025)، نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الطراونة، على جاهزية الشركة لتفريغ باخرتي حبوب كل خمسة أيام، إضافة إلى قدرتها على تخزين نحو 735 ألف طن من الحبوب وإمكانية تخزين 11600 ألف طن مواد مبردة، وامتلاكها مساحة 45 ألف متر مربع لتخزين مواد غذائية جافة، ناهيك عن قدرة مطحنة الجويدة على تزويد السوق المحلية يومياً بــ 400 طن من الطحين بجودة عالية.

تمر أسواق الحبوب بحالة من عدم اليقين تحيط بالمعروض في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط ارتفاع في أسعار الحبوب حيث قلصت الأزمة الأوكرانية الإمدادات من منطقة بحر البلطيق إلى الأسواق العالمية.