المركزي الإماراتي يعتمد 5000 وظيفة جديدة للمواطنين بنهاية 2026

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، برنامج توطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين في الدولة، وذلك بتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين من خلال اعتماد 5000 وظيفة جديدة بنهاية 2026، بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومجلس إدارة مجلس تنافسية ‏الكوادر الإماراتية وتكليف ومتابعة المعهد في تحقيق هذه المستهدفات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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كما اعتمد المجلس تعديل إشعارات المصرف المركزي بشأن الحدود القصوى للرسوم والعمولات المفروضة على المنشآت الماليّة المرخصة، ووافق كذلك على تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفيّة بالمصرف المركزي بشأن نظام الشيكات المرتجعة.

واستعرض المجلس خطة المصرف المركزي بشأن التعاون والتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والجهود الجماعية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، على الصعيدين المحلي والدولي، ونظام الامتثال المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.