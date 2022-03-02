.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المركزي الإماراتي يعتمد 5000 وظيفة جديدة للمواطنين بنهاية 2026

  • الخط
المركزي الإماراتي
المركزي الإماراتي
اقتصاد الإمارات

المركزي الإماراتي يعتمد 5000 وظيفة جديدة للمواطنين بنهاية 2026

خاصة بالقطاع المصرفي والتأمين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، برنامج توطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين في الدولة، وذلك بتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين من خلال اعتماد 5000 وظيفة جديدة بنهاية 2026، بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومجلس إدارة مجلس تنافسية ‏الكوادر الإماراتية وتكليف ومتابعة المعهد في تحقيق هذه المستهدفات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

خط قطار مباشر بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة "قطار الاتحاد" اقتصاد اقتصاد الإمارات خط قطار مباشر بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة "قطار الاتحاد"

كما اعتمد المجلس تعديل إشعارات المصرف المركزي بشأن الحدود القصوى للرسوم والعمولات المفروضة على المنشآت الماليّة المرخصة، ووافق كذلك على تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفيّة بالمصرف المركزي بشأن نظام الشيكات المرتجعة.

واستعرض المجلس خطة المصرف المركزي بشأن التعاون والتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والجهود الجماعية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، على الصعيدين المحلي والدولي، ونظام الامتثال المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد