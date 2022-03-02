.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكرملين: الاقتصاد الروسي يتعرض لضربة خطيرة لكنه قادر على التماسك

  • الخط
الكرملين (أرشيفية- فرانس برس)
مبنى الكرملين الروسي
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: الاقتصاد الروسي يتعرض لضربة خطيرة لكنه قادر على التماسك

"روسيا لديها الخبرة في تجاوز الأزمات الاقتصادية"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الروسي يتعرض لضربة خطيرة، لكنه قادر على التماسك، و"لدينا الخطط والإمكانيات الكبيرة".

وأضاف أن روسيا لديها الخبرة في تجاوز الأزمات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبطاء وتيرة ارتفاع البطالة.

وتتواصل العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

الملياردير الروسي أبراموفيتش يتخلص من عقاراته في لندن خوفاً من العقوبات قصص اقتصادية ثروات الملياردير الروسي أبراموفيتش يتخلص من عقاراته في لندن خوفاً من العقوبات

وتحاول روسيا جاهدة اتخاذ عدة إجراءات لحماية اقتصادها من آثار العقوبات الغربية، وأوقفت التداولات أكثر من مرة في السوق المالية منذ الغزو، إلا أن هذا الأمر لم يفلح باعتراف محافظة البنك المركزي الروسي نفسها، التي قالت أمس إن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.

ويقدر معهد التمويل الدولي أن حوالي 40% إلى 50% من احتياطيات روسيا التي قُدرت رسميًا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.

وأكدت محافظة البنك المركزي الروسي أنه تم ضخ مليار دولار لتهدئة الروبل حتى الآن.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوط الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث أغلقت أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد