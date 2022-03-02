المركزي العماني: 735.8 مليون ريال عجز الموازنة حتى نوفمبر
الأصول الأجنبية بلغت 7.59 مليار ريال في ديسمبر
قال البنك المركزي العماني، اليوم الأربعاء، إن عجز الموازنة بلغ 735.8 مليون ريال حتى نوفمبر.
وذكر المركزي العماني أن الأصول الأجنبية بلغت 7.59 مليار ريال في ديسمبر.
ولفت إلى أن الإقراض المصرفي التقليدي في سلطنة عمان نما 3.11% على أساس سنوي في ديسمبر، كما نما المعروض النقدي (ن2) 4.57% في نفس الفترة.
وكانت وزارة المالية العمانية، أعلنت عن موازنة العام 2022، بإجمالي مصروفات 12.1 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، بارتفاع 2% عن ميزانية العام 2021.
وقدرت الوزارة العجز لعام 2022 بقيمة 1.5 مليار ريال (3.9 مليار دولار) على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، ويمثل العجز نسبة (15%) من جملة الإيرادات ونسبة (5%) مـن الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.
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