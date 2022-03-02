صادرات السعودية من التمور ترتفع 31% إلى 1.2 مليار ريال في 2021

بلغ إجمالي قيمة صادرات السعودية من التمور، 1.215 مليار ريال خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالعام 2020.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وصلت تمور المملكة إلى 113 دولة حول العالم، حيث شكلت التمور الطازجة والمكنوزة نسبة 77% من إجمالي قيمة الصادرات، ونسبة 23% من غيرها من التمور.

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وارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110% من عام 2016، حيث حققت المملكة أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالمياً في صادرات التمور 13% خلال الأعوام الخمسة الماضية وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وأسهمت السعودية في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية.

وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة "غينيس" لأكبر عدد أصناف نخيل بـ127 صنفاً، كما جرى اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي "الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً.

وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي جرى عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم، فيما جرى الإعلان مؤخراً عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في فبراير 2022.