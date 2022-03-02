.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صادرات السعودية من التمور ترتفع 31% إلى 1.2 مليار ريال في 2021

  • الخط
تمور السعودية
تمور السعودية
اقتصاد السعودية

صادرات السعودية من التمور ترتفع 31% إلى 1.2 مليار ريال في 2021

التمور الطازجة تستحوذ على 77% منها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغ إجمالي قيمة صادرات السعودية من التمور، 1.215 مليار ريال خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالعام 2020.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وصلت تمور المملكة إلى 113 دولة حول العالم، حيث شكلت التمور الطازجة والمكنوزة نسبة 77% من إجمالي قيمة الصادرات، ونسبة 23% من غيرها من التمور.

وارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110% من عام 2016، حيث حققت المملكة أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالمياً في صادرات التمور 13% خلال الأعوام الخمسة الماضية وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.

لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية.. تمويل استيراد منتجات زراعية بدون تكاليف اقتصاد اقتصاد السعودية لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية.. تمويل استيراد منتجات زراعية بدون تكاليف

وأسهمت السعودية في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية.

وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة "غينيس" لأكبر عدد أصناف نخيل بـ127 صنفاً، كما جرى اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي "الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً.

وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي جرى عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم، فيما جرى الإعلان مؤخراً عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في فبراير 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد