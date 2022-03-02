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مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

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سويفت ، روسيا ، عقوبات
صورة تعبيرية عن نظام سويفت
روسيا و أوكرانيا

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

يستثني دفعات الغاز والنفط

دبي - العربية.نت

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أعلن مسؤول أوروبي، اليوم الأربعاء، عن حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي.​

ويستثني الاستبعاد مصارف روسية من نظام سويفت والاتحاد الأوروبي دفعات الغاز والنفط.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا قد اتفقوا على ضمان عزل بنوك روسية مُختارة عن نظام سويفت للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم.

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وقالت شركة سويفت، يوم الثلاثاء، إنها تنتظر لمعرفة البنوك التي تريد السلطات فصلها عن نظامها للمراسلات المالية العالمية مع بدء تطبيق العقوبات ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت "نتواصل مع هذه السلطات لفهم الكيانات التي ستخضع لهذه الإجراءات الجديدة، وسنقوم بفصلها (عن نظامنا) بمجرد تلقي تعليمات قانونية للقيام بذلك".

وتستخدم البنوك نظام سويفت، التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لإرسال ملايين التعليمات يوميا لدعم تريليونات الدولارات من المدفوعات سنويا في التجارة الدولية.

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