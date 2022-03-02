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مصرف سبيربنك الروسي يغادر الأسواق الأوروبية

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سبيربنك
روسيا و أوكرانيا

مصرف سبيربنك الروسي يغادر الأسواق الأوروبية

يواجه سحوبات غير طبيعية

دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف سبيربنك الروسي الرئيسي، الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية، بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية "في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها".

وقررت بريطانيا، أمس، فرض عقوبات على مصرف سبيربنك الروسي، وهو واحد من أكبر البنوك في البلاد.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الاثنين، أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي ردًا على غزو أوكرانيا، وذلك عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها "في الأيام المقبلة".

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