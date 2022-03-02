الخزانة الأميركية قلقة من "انتهاكات" في نظام لبنان المصرفي

قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان اليوم، إن وفدا من الوزارة حث السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقات في انتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية.

وجاء في البيان: "شددوا (أعضاء الوفد) على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات تلك، لاسيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة"، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع.

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وأضاف البيان، الذي صدر في ختام زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام لبيروت، "طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة".

وحث وفد "الخزانة الأميركية"، حكومة لبنان والمسؤولين المصرفيين على ضمان تعظيم العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي.