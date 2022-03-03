أزمة أوكرانيا تقلب حياة الروس.. تغييرات جذرية تلوح في الأفق

الروس يستعدون لتغيير جذري في مستوى معيشتهم. فمع تجذر العقوبات الغربية، يستعد الروس لتحول جذري في مستوى معيشتهم، حيث تقل القيمة الحقيقية لمدخراتهم، وتتناقص واردات السلع اليومية بشكل سريع.

وخلال الأسبوع الماضي، تخلى العديد من الشركات الغربية عن عملياتها الروسية لتجنب التعارض مع العقوبات. كما أنهم يبتعدون عن مستنقع العلاقات العامة المحتملة التي قد تنجم عن الحفاظ على العلاقات مع بلد يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه منبوذ على المسرح العالمي.

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ويوم الثلاثاء، قالت شركة "أبل"، إنها أوقفت بيع جميع منتجاتها في روسيا، في أعقاب تحركات مماثلة من قبل صانعي السيارات والشاحنات بما في ذلك فورد وجنرال موتورز وفولفو ورينو وجاكوار. كما أنهى عملاقا النفط الغربيان "شل" و"بي.بي" مشاريع مشتركة مع نظرائهما الروس في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما توقف ديزني، إلى جانب شركة "وارنر ميديا" إصدار الأفلام مؤقتًا في روسيا.

توقف شركات الشحن

ما يفاقم الأزمة الاقتصادية في روسيا، وفق ما أعلنته شركتان من أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، وهما "ميرسك" و"إم إي سي"، بشأن وقف حجوزات الشحن من وإلى روسيا، باستثناء المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الإنسانية.

وتهدد عمليات المغادرة هذه، جنبًا إلى جنب مع انخفاض قيمة الروبل، بخنق الاقتصاد الروسي وحرمان الروس من البضائع الأجنبية المهمة مثل السيارات والهواتف المحمولة والملابس والطعام. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي مدفوع بشكل أساسي بصادرات النفط والغاز الطبيعي، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية.

في سوق العملات، تراجعت العملة الروسية بنحو 25% خلال تعاملات الاثنين الماضي، وأصبح الروبل الواحد يساوي الآن أقل من سنت واحد. ومن المحتمل أن يؤدي ضعف الروبل إلى تفاقم التضخم، الذي كان بالفعل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي قبل غزو أوكرانيا.

أيضاً، هناك علامات على الذعر بالفعل، مع ورود تقارير متعددة عن انتظار المقيمين في طوابير طويلة لاستخدام أجهزة الصراف الآلي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتجنب البنك المركزي بيع الأسهم من خلال إبقاء سوق الأسهم مغلقًا هذا الأسبوع. كما ضاعف سعر الفائدة الرئيسي إلى أكثر من الضعف إلى 20% لمحاولة استقرار العملة.

تحول نموذجي صعب

وفق شبكة "سي إن إن"، فإذا كان التاريخ يشير إلى كيفية استجابة نظام الرئيس فلاديمير بوتين للاقتصاد المحلي الكارثي، فقد يكون الروس العاديون في طريقهم لتحول نموذجي صعب. وبعد غزوها لشبه جزيرة القرم في عام 2014، استجابت روسيا للعقوبات الغربية بما يسمى بسياسات استبدال الواردات في محاولة لتقليل اعتمادها على السلع الأجنبية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات كانت أكثر نجاحًا مما توقعه معظم المراقبين الغربيين، إلا أن هذه السياسات كانت لها نتائج متباينة.

يقول تشارلز ليتشفيلد، نائب مدير "جيو إيكونوميكس": "كان هناك استبدال ناجح إلى حد ما، بشكل أساسي للطعام، وفي بعض الأجزاء الأخرى التي تدخل في السلع الصناعية.. لكنها كانت في الأساس على الطرف الأدنى من النطاق الاقتصادي.. الأجهزة عالية التقنية هي أحد الأمثلة التي يتم الاستشهاد بها في كثير من الأحيان.. هذا شيء يعتمدون عليه بشدة، ليس بالضرورة على مقدمي الخدمة الغربيين، ولكن على مقدمي الخدمة الذين يتعاملون بالدولار".

وتهدف قيود التصدير الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي، إلى الإضرار بالتقدم العسكري لروسيا - دون التسبب في ضغوط لا داعي لها على المستهلكين الروس. لكن انهيار الروبل يثير الذعر بالفعل في بلد عانى من أزمة عملة مماثلة خلال العقد الماضي.

وإذا استمرت العقوبات الأخيرة، فمن الأرجح أن تضاعف روسيا من البدائل المحلية وتطلب من مواطنيها التكيف ببساطة بدلاً من التفاوض مع الغرب. يقول "ليتشفيلد": "ستحاول الحكومة سن سياسات بديلة، واستخدام عائدات النفط لمواصلة الإنفاق العام".