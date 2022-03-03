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ألمانيا تصادر يختا فاخرا للملياردير الروسي عليشر عثمانوف

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إحدى اليخوت
يخت فاخر
روسيا و أوكرانيا

ألمانيا تصادر يختا فاخرا للملياردير الروسي عليشر عثمانوف

يبلغ ارتفاعه 512 قدمًا وتمت مصادرته في ميناء هامبورغ الشمالي

دبي - العربية.نت

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أفادت أنباء من مصادر مختلفة بأن السلطات الألمانية صادرت يختاً فاخراً بقيمة 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي عليشر عثمانوف في حوض لبناء السفن في هامبورغ.

وذكرت مجلة فوربس نقلا عن مصادر في صناعة اليخوت أن السلطات الألمانية قامت بهذه الخطوة بعد أن شملت العقوبات الأوروبية عثمانوف بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أفاد موقع فوربس على الإنترنت أن اليخت Dilbar الذي يبلغ ارتفاعه 512 قدمًا قد تمت مصادرته في ميناء هامبورغ الشمالي.

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وذكرت المجلة أن اليخت يخضع لعملية تجديد في أحواض بناء السفن، مضيفة أن الحكومة الألمانية جمدت الأصول وأن الموظفين العاملين على السفينة لم يظهروا للعمل يوم الأربعاء.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى أي شخص في مكتب الجمارك العام الألماني للتعليق. وقالت فوربس إن ممثلي عثمانوف لم يردوا على الفور على طلب للتعليق.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال الروسي وقطب المعادن و25 من الشخصيات البارزة الأخرى بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أن ما لا يقل عن 5 يخوت عملاقة مملوكة لمليارديرات روس كانت ترسو أو تبحر يوم الأربعاء في جزر المالديف.

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