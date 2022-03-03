أميركا تتجه لحظر رسو سفن موسكو في موانئها وخفض استهلاك النفط الروسي

تتجه الإدارة الأميركية لاتخاذ قرار يحظر رسو السفن الروسية في الموانئ الأميركية، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي لشبكة CNN إن إدارة بايدن تبحث خفض استهلاك النفط الروسي.

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ومن جانبها قالت الخزانة الأميركية إن كل الخيارات مطروحة لفرض عقوبات في مجال الطاقة على روسيا.

وأضافت الخزانة الأميركية أن تأثير العقوبات القاسية على روسيا بدأ يظهر بانخفاض قيمة الروبل.

وفيما يتعلق بإمكانية تهرب روسيا من العقوبات على القطاع المالي قالت الخزانة الأميركية إنها تراقب عمليات شبكات العملة المشفرة بعد العقوبات المفروضة على روسيا.

كان وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، قال إن ألمانيا ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها، على المدى الطويل إذا لزم الأمر.

وأضاف روبرت هابيك "إذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي تماما يوما ما، سيتسبب ذلك في البداية بـ"فجوة كبيرة" يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من "ارتفاع في سعر الغاز".

لكن في النهاية، إن غاز غازبروم يمكن "تعويضه" من موردين ومصادر طاقة أخرى، وفق الوزير.

وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشائه لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70 % من إجمالي شحنات الغاز.