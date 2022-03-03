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أوكرانيا تقر قانونا يسمح بمصادرة أي أصول لروسيا أو مواطنيها في البلاد

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مبنى البرلمان الأوكراني بكييف
مبنى البرلمان الأوكراني بكييف
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تقر قانونا يسمح بمصادرة أي أصول لروسيا أو مواطنيها في البلاد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على قانون يسمح بمصادرة أي أصول لروسيا أو مواطنيها في أوكرانيا.

وكان وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، قال إنه يجب تجميد أصول رجال الأعمال الروس، مضيفا أن بلاده ستتخذ خطوات لذلك.

وصباح اليوم الخميس، أفادت أنباء من مصادر مختلفة بأن السلطات الألمانية صادرت يختاً فاخراً بقيمة 600 مليون دولار، يملكه الملياردير الروسي، عليشر عثمانوف، في حوض لبناء السفن في هامبورغ.

وذكرت مجلة فوربس نقلا عن مصادر في صناعة اليخوت، أن السلطات الألمانية قامت بهذه الخطوة بعد أن شملت العقوبات الأوروبية عثمانوف بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال الروسي وقطب المعادن و25 من الشخصيات البارزة الأخرى، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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