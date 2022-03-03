إدارة بايدن تخطط للحصول على 32.5 مليار دولار لعمليات لها علاقة بأوكرانيا وكوفيد
تخصيص 22.5 مليار دولار لدعم مكافحة كورونا والاستعداد لأي متغيرات جديدة محتملة
تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على 32.5 مليار دولار كتمويل إضافي من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا وفقا لتقارير إعلامية أميركية، اليوم الخميس.
يسعى البيت الأبيض للحصول على 10 مليارات دولار للمساعدة في التدريب الجيش الأوكراني، ولحماية شبكته الكهربائية وتعزيز قدراته الدفاعية الإلكترونية بحسب واشنطن بوست، نقلا عن شخصين على دراية بالموضوع.
وتعتزم إدارة بايدن تخصيص 22.5 مليار دولار أخرى لدعم الدول في مكافحة وباء كورونا والاستعداد لأي متغيرات جديدة محتملة، وقالت الصحيفة، نقلاً عن خطاب أرسله مكتب الإدارة والميزانية الأميركي إلى المشرعين الأميركيين.
سيطلب البيت الأبيض رسميًا من الكونغرس التمويل الطارئ في وقت لاحق يوم الخميس.
كما أفادت وسائل الإعلام الإخبارية عن طلب التمويل المخطط له.
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