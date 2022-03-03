التضخم في تركيا يرتفع إلى 54.4%.. أعلى معدل في 20 عاماً
على خلفية قرارات خفض الفائدة وضعف العملة
بلغ التضخم في تركيا خلال فبراير 2022، أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء اليوم الخميس، على خلفية قرارات الرئيس، رجب طيب أردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8% في فبراير لتسجل 54.4% على مدى عام، حسب البيانات.
وكان وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، قال لخبراء اقتصاديين في يناير الماضي، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة "بلومبرغ" وقتها.
وقدم النبطي توقعاته الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأسعار المستهلك في عام 2022 خلال اجتماع مع 60 اقتصادياً ومحللاً، مشيرا إلى أن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام، على حد قول أحد المصادر.
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