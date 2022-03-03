المالية الفرنسية: 510 شخصيات وكيانات روسية قد يخضعون لتجميد أصولهم

قال مسؤول بوزارة المالية الفرنسية، اليوم الخميس، إن سلطات الجمارك الفرنسية صادرت حتى الآن أربع سفن شحن ويختًا فاخرًا مرتبطًا بثروات رجال الأعمال الروس المذكورين في قوائم العقوبات المتعلقة بالحرب الأوكرانية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إجمالي 510 أشخاص روس أو كيانات روسية قد يخضعون لتجميد الأصول في فرنسا، وفق ما نقلته "رويترز".

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من جهتها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، إن يخوت روسيا الفارهة لن تجد أي ميناء لها في أوروبا.

وكان البرلمان الأوكراني وافق اليوم الخميس، على قانون يسمح بمصادرة أي أصول لروسيا أو مواطنيها في أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، إنه يجب تجميد أصول رجال الأعمال الروس، مضيفا أن بلاده ستتخذ خطوات لذلك.

وصباح اليوم الخميس، أفادت أنباء من مصادر مختلفة بأن السلطات الألمانية صادرت يختاً فاخراً بقيمة 600 مليون دولار، يملكه الملياردير الروسي، عليشر عثمانوف، في حوض لبناء السفن في هامبورغ.

وذكرت مجلة فوربس نقلا عن مصادر في صناعة اليخوت، أن السلطات الألمانية قامت بهذه الخطوة بعد أن شملت العقوبات الأوروبية عثمانوف بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال الروسي وقطب المعادن و25 من الشخصيات البارزة الأخرى، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.