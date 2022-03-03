روسيا تفرض 30% عمولة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية
عبر العملات التي تتم من خلال منصات تداول العملات
فرضت روسيا عمولة نسبتها 30% على عمليات شراء العملات الأجنبية من قبل الأفراد على منصات تداول العملات، وفقا لما ذكره وسطاء.
وذكر الوسطاء أن هذه العمولة فرضها البنك المركزي الروسي وقام بتعميمها بخطاب على منصات التداول المرخصة.
وأعلن الكرملين، الاثنين الماضي، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.
وتحاول روسيا منع انهيار عملتها، إلا أن محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابليلينا Elvira Nabiullina أقرت أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.
ويقدر معهد التمويل الدولي أن حوالي 40٪ إلى 50٪ من احتياطيات روسيا التي قُدرت رسميًا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.
وأكدت محافظة البنك المركزي الروسي أنه تم ضخ مليار دولار لتهدئة الروبل حتى الأول من مارس.
ومن بين الاحتياطيات الأجنبية التي قد تكون متوفرة لروسيا نحو 20% على شكل ذهب مخزن على الأراضي الروسية ونحو 14% في الصين.
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