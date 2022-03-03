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طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

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وظائف أميركا
تعافي سوق العمل الأميركي يكتسب زخماً
اقتصاد أميركا

طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

انخفاض عمليات التسريح من العمل في فبراير

واشنطن - رويتر

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تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بـطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، أكثر من المتوقع الأسبوع
الماضي، كما تراجعت عمليات التسريح من العمل بشدة في فبراير، بما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يكتسب زخما.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم، إن طلبات إعانة البطالة المبدئية، تراجعت بمقدار 18 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 215 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات للأسبوع الماضي 225 ألفا.

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وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض في عدد طلبات تلقي إعانة البطالة.

ومع وجود 10.9 ملايين فرصة عمل، وهو مستوى قرب القياسي، بنهاية ديسمبر، تمسكت الشركات بالموظفين لديها أيضا.

وقد تتراجع الطلبات سريعا لأقل من 200 ألف، وهو مستوى وصلت إليه من قبل في أوائل ديسمبر.

وتراجعت طلبات الإعانة عن مستوى مرتفع قياسي بلغ 6.149 ملايين في أوائل أبريل 2020.

وأظهر تقرير منفصل نشر اليوم، من شركة "تشالنجر جراي آند كريسماس"، أن شركات وجهات عمل مقرها الولايات المتحدة، أعلنت خفضا للوظائف في فبراير قدره 15245 وظيفة بما يقل 20% عن
يناير.

وانخفضت نسبة تسريح العمالة 56% مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.

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