.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

محمد بن سلمان: السعودية بين الأسرع نمواً في العالم واقتصادنا سينمو 7% في 2023

  • الخط
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

محمد بن سلمان: السعودية بين الأسرع نمواً في العالم واقتصادنا سينمو 7% في 2023

قال إن استثمارات المملكة في أميركا تبلغ 800 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية من بين أسرع الدول نموا في العالم وإن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 7% العام المقبل.

وأضاف ولي العهد السعودي في حوار مع مجلة أتلانتيك، أن الاستثمارات السعودية في أميركا تبلغ 800 مليار دولار، وفي الصين أقل من 100 مليار دولار ولكن تنمو بسرعة كبيرة.

"طموحنا في مجموعة الـ20 أن نكون في مركز أفضل من الـ15 بحلول 2030، ولدينا 2 من أكبر 10 صناديق العالم".

محمد بن سلمان: الإصلاحات أتت من أجل السعودية وليس استرضاء لأحد السعودية محمد بن سلمان: الإصلاحات أتت من أجل السعودية وليس استرضاء لأحد

وبحسب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فإن عدد السياح في السعودية ارتفع من 6 ملايين في 2017 إلى 17.5 في 2019.

ولفت ولي العهد إلى أن هناك من يريد إفشال رؤية 2030 ونقول لهم إن المشروع لن يفشل أبدا.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن لدى المملكة موقعا استراتيجيا تمر منه 27% من التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالمعركة مع الفساد قال ولي العهد "معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟ هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟
اكتشف المزيد