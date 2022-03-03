محمد بن سلمان: السعودية بين الأسرع نمواً في العالم واقتصادنا سينمو 7% في 2023
قال إن استثمارات المملكة في أميركا تبلغ 800 مليار دولار
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية من بين أسرع الدول نموا في العالم وإن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 7% العام المقبل.
وأضاف ولي العهد السعودي في حوار مع مجلة أتلانتيك، أن الاستثمارات السعودية في أميركا تبلغ 800 مليار دولار، وفي الصين أقل من 100 مليار دولار ولكن تنمو بسرعة كبيرة.
"طموحنا في مجموعة الـ20 أن نكون في مركز أفضل من الـ15 بحلول 2030، ولدينا 2 من أكبر 10 صناديق العالم".
وبحسب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فإن عدد السياح في السعودية ارتفع من 6 ملايين في 2017 إلى 17.5 في 2019.
ولفت ولي العهد إلى أن هناك من يريد إفشال رؤية 2030 ونقول لهم إن المشروع لن يفشل أبدا.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن لدى المملكة موقعا استراتيجيا تمر منه 27% من التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالمعركة مع الفساد قال ولي العهد "معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار".
-
إدارة بايدن تخطط للحصول على 32.5 مليار دولار لعمليات لها علاقة بأوكرانيا وكوفيدتخصيص 22.5 مليار دولار لدعم مكافحة كورونا والاستعداد لأي متغيرات جديدة محتملة اقتصاد
-
رئيسة البرلمان الأوروبي: لا يمكن أن نستمر تحت رحمة روسيا في الاعتماد على الغازتعتمد أوروبا عادة على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز طاقة
-
الاتحاد الأوروبي: يجب وقف النار فوراً بين روسيا وأوكرانيابالتزامن مع تصاعد التحذيرات الأممية من موجة النزوح الأوكراني جراء الهجمات الروسية، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار فورا.ودعا مسؤول ... العرب والعالم