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"الهيئة الملكية" توقع اتفاقية تخصيص أرض برأس مال يبلغ 319 مليون ريال

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مدينة الجبيل الصناعية الحي السكني
مدينة الجبيل الصناعية
اقتصاد السعودية

"الهيئة الملكية" توقع اتفاقية تخصيص أرض برأس مال يبلغ 319 مليون ريال

لتنفيذ مشروع مجمع تجاري في الجبيل يوفر 2000 فرصة عمل

دبي - العربية.نت

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وقعت الهيئة الملكية بالجبيل مع إحدى الشركات الاستثمارية الوطنية اليوم، اتفاقية تخصيص قطعة أرض لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع تجاري ترفيهي متكامل، برأس مال يبلغ 319 مليون ريال، حيث تصل مدة الاتفاقية إلى 40 سنة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل مجمع تجاري على مساحة تقدر بـ193 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن المشروع سيوفر 2000 فرصة وظيفية للرجال والنساء.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع تجاري متكامل من الأنشطة التجارية والترفيهية التي تعطي مدينة الجبيل الصناعية مزيدا من الخدمات للقاطنين والزوار، ويعد داعما للتنوع في الخدمات المتميزة التي تسعى الهيئة الملكية لاستقطابها في المدينة.

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