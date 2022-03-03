"باول" يؤيد رفع أسعار الفائدة 0.25% في اجتماع مارس

أيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في الاجتماع المقبل الذي سينعقد في منتصف هذا الشهر، إذ يبدو أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على قرار "الفدرالي" بشأن رفع أسعار الفائدة.

وقال "باول" إنه إذا لم يتراجع التضخم واستمر في الارتفاع فإنه سيتم التحرك بقوة لرفع أسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية في اجتماع واحد أو في اجتماعات عدة.

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وعن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد الأميركي، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي إنه من السابق لأوانه استنتاج هذا التأثير، لكنه أقرّ بأن الغزو سيعيد ترتيب العلاقات الدولية وتشكيل اقتصادات أوروبا الغربية.

وساعدت تعليقات باول، التي أدلى بها في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، على تهدئة المستثمرين بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدهور الأسواق.