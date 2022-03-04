.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق: نسعى لاستيراد مليوني طن قمح وسنقبل العروض الأحد المقبل

  • الخط
قمح مناسبة
قمح
اقتصاد العراق

العراق: نسعى لاستيراد مليوني طن قمح وسنقبل العروض الأحد المقبل

لتلبية الاحتياجات بالكامل وتوفير مخزون استراتيجي

بغداد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قوله إن الوزارة طلبت من وزارة المالية مبالغ تكفي لاستيراد مليوني طن من القمح لتلبية الاحتياجات بالكامل وتوفير مخزون استراتيجي.

وأضاف أن العراق سيقبل العروض من الشركات العالمية لشراء القمح اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من كبريات الدول المصدرة للحبوب، إذ تشكل صادراتهما 25%، من مجموع الإنتاج العالمي، وهو ما يدفع بتأثر العراق في ذلك الجانب.

إذا اندلعت حرب نووية.. ما الأماكن الأكثر أمانا على الأرض؟ العربية ميديا إذا اندلعت حرب نووية.. ما الأماكن الأكثر أمانا على الأرض؟

وبحسب مدير الشركة العامة لتجار الحبوب العراقية السابق، عبد الرحمن الجوبيراوي، يحتاج العراق سنوياً إلى ما يقرب من 5 ملايين طن قمح لتأمين مفردات الحصة التموينية.

تأتي تلك التطورات على وقع تقليص اعتمده العراق في الخطة الزراعية الخاصة بالحبوب لهذا العام والذي سبقه لمستوى النصف جراء الأزمة المائية التي تعيشها البلاد منذ سنوات وتفاقمت حدتها منذ 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
متصفحو الإنترنت في روسيا يواجهون صعوبات في الدخول إلى عدة وسائل إعلامية متصفحو الإنترنت في روسيا يواجهون صعوبات في الدخول إلى عدة وسائل إعلامية
اكتشف المزيد