روسيا و أوكرانيا
مسؤول: أميركا تتخذ كل الإجراءات لمنع استفادة روسيا من أصول صندوق النقد
قال إن موسكو تواجه عقبات كبيرة في هذا الشأن
قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع روسيا من الاستفادة من حيازاتها من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن موسكو تواجه عقبات كبيرة في هذا الشأن.
وتلقت روسيا 17 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من خلال مخصصات جديدة أتاحها الصندوق، لكن يتعين على موسكو إذا أرادت إنفاقها أن تجد دولة شريكة ترغب في استبدالها بعملات أساسية في شكل قرض بفائدة.
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وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وشركاءها، الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشركاء المتاحين داخل منظومة معاملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لن يجروا أيا من هذه المبادلات.
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