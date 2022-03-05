الفشل في سداد الديون يطارد الشركات العاملة في روسيا

قد ينهار أكبر محرك بحث في روسيا مع انتشار التداعيات المالية لغزو أوكرانيا. فقد صرحت شركة "ياندكس"، التي تتعامل مع حوالي 60% من حركة البحث على الإنترنت في روسيا وتدير شركة كبيرة لخدمات نقل الركاب، أنها قد تكون غير قادرة على سداد ديونها نتيجة لانهيار السوق المالية الناجم عن العقوبات الغربية غير المسبوقة.

ويقع مقر الشركة في هولندا، لكن أسهمها مدرجة في بورصة ناسداك وروسيا. وتم تعليق التعامل في الأسهم هذا الأسبوع مع انهيار قيمة الأصول الروسية في موسكو وحول العالم في أعقاب الغزو.

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كما زاد الضغط الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واقتصادات غربية كبيرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما لم يتم معاقبة "ياندكس"، ولكن لا يزال من الممكن أن تتخلف عن السداد. إذ يحق للمستثمرين الذين يمتلكون 1.25 مليار دولار في سندات الشركة القابلة للتحويل المطالبة بالسداد بالكامل، بالإضافة إلى الفائدة، إذا تم تعليق التداول في أسهمهم في بورصة ناسداك لأكثر من خمسة أيام.

وذكرت وكالات الأنباء الحكومية الروسية يوم الجمعة، أن سوق الأوراق المالية في موسكو ستظل مغلقة على الأقل حتى يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان: "مجموعة ياندكس ككل ليست لديها حاليًا موارد كافية لاسترداد الملاحظات بالكامل". وقد تكافح أيضًا لنقل الأموال من أعمالها الرئيسية العاملة في روسيا لإنقاذ الشركة الهولندية الأم بسبب العقوبات الغربية والقيود المفروضة على رأس المال التي فرضتها موسكو هذا الأسبوع بهدف الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية الثمينة ومنع الشركات الدولية من التخلي عن الأصول.

وقبل أيام، اضطر "سبيربنك"، وهو أكبر مقرض في روسيا، إلى إغلاق ذراعه الأوروبية بعد أن منعه البنك المركزي الروسي من إرسال أموال إلى شركته الفرعية التي تتخذ من فيينا مقراً لها في أعقاب تدفق على الودائع.

وقالت "ياندكس": "في حال مُنعنا من توزيع أموال إضافية من شركاتنا التابعة الروسية لشركتنا الأم الهولندية، لن يكون لدينا موارد كافية لاسترداد غالبية الملاحظات". ويمكن أن يؤثر ذلك على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى.

وأضافت: "نجري حاليًا تخطيطًا للطوارئ لتحديد الخطوات التي سنتخذها في هذا الصدد وما هي مصادر التمويل الأخرى التي ستكون متاحة لنا، في حالة تفعيل حق الاسترداد هذا". وتشكل الأزمة في أوكرانيا تهديدًا آخر لأعمالها. حيث توقفت الشركات الغربية عن توريد التكنولوجيا والخدمات للعملاء الروس. وقد يؤدي التعليق المطول لمبيعات الأجهزة أو البرامج إلى الإضرار أعمال "ياندكس" بمرور الوقت.

وتابعت: "نعتقد أن سعة مركز البيانات الحالية لدينا وغيرها من التقنيات المهمة للعمليات ستسمح لنا بمواصلة العمل في المسار العادي لمدة 12 إلى 18 شهرًا على الأقل".