"فاو": أسعار الغذاء العالمية ترتفع 24.1% في فبراير
الزيوت النباتية ومنتجات الألبان تتصدر ارتفاعات الأسعار
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير/شباط، وقفزت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.
بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير شباط مقابل 135.4 في يناير/ كانون الثاني.
وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.
كما أصدرت المنظمة التي مقرها في روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.
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