السعودية: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يناول 18 ألف حاوية على سفينة واحدة

سجّل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في السعودية، رقما قياسيا جديدا في مناولة أكبر حمولة حاويات على مستوى موانئ المملكة عبر مناولته أكثر من 18 ألف حاوية نمطية من سفينة واحدة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الإنجاز، يأتي من خلال مناولة ميناء الملك عبدالعزيز، حاويات للسفينة العملاقة (COSCO Shipping Capricorn) القادمة من الشرق الأقصى، التي يصل طولها إلى 400 متر، بسعة تبلغ نحو 20 ألف حاوية نمطية.

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ويشير هذا الإنجاز المحقق إلى المستويات المتقدّمة للقدرات التشغيلية واللوجستية التي يمتاز بها الميناء، مما يؤكد تطوّر خدماته وكفاءته العالية وتنافسيته في مختلف عملياته.

يشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الميناء الرئيسي للمملكة على ساحل الخليج العربي، كما يعد مركزا متميّزا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع.