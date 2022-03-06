تركيا تزود العراق بـ500 ميغاوات كهرباء من الأسبوع القادم
كهرباء العراق تستهدف إضافة 3500 ميغاوات الصيف المقبل
قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، إن تركيا ستزود العراق بـ500 ميغاوات ابتداءً من الأسبوع المقبل، ضمن عمليات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن وزارة الكهرباء تستعد للصيف المقبل منذ مدة لرفع الإنتاج وإضافة 3500 ميغاوات على المتحقق وإدخال بعض الخطوط الناقلة الاستراتيجية بين المحافظات.
وأفاد موسى: "أكملنا الربط الفني مع تركيا، وننتظر خلال أسبوع أن يبدأ تزويد العراق بالكهرباء"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وتابع موسى: "نأمل أن تكون هناك سيولة نقدية وخطة لتوفير الوقود والغاز الكافي لتشغيل المحطات".
وفيما يتعلق بعمليات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أوضح موسى، أن العراق يقوم بالربط مع دول الخليج والمرحلة الأولى تستهدف إضافة 500 ميغاوات.
ولفت إلى أن الربط الفني مع دول الخليج أنجز منه 88% مع الخليج ولم يتبق سوى الاتفاق على سعر التعرفة وإنشاء خط يربط محطة الفاو بمحطة الزور داخل الكويت.
أما بشأن الربط مع الأردن، قال موسى إن شركة جنرال إلكتريك تعمل على أرض الواقع لمسح التربة وتحديد مسارات الخطوط.
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