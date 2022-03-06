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تضرر خط أنابيب غاز بشرق أوكرانيا جراء القتال الروسي

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منشأة للغاز في أوكرانيا (رويترز)
منشأة للغاز في أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

تضرر خط أنابيب غاز بشرق أوكرانيا جراء القتال الروسي

حاكم محلي: توقف الإمدادات لأجزاء من جنوب شرق أوكرانيا

كييف - رويترز

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قال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن المهندسين الأوكرانيين سارعوا اليوم، لإصلاح خط أنابيب غاز ألحقت به القوات الروسية أضرارا، مما أوقف الإمدادات لأجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف أن المهندسين أغلقوا الخط لمنع تسرب الغاز، موضحا أن تدفق الغاز ينخفض ​​الآن وسيتوقف تماما في وقت لاحق.

وأوضح كيريلينكو، أن الغاز سينقطع عن كل موقع في المسافة بين فوهليدار في منطقة دونيتسك وميناء بيرديانسك أثناء إصلاح الأضرار، مشيرا إلى أن المسافة بين المدينتين تبلغ 117 كيلومترا.

وتابع: "نعمل بجد على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

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