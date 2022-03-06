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روسيا: مدفوعات السندات السيادية ستعتمد على العقوبات

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روسيا و أوكرانيا

روسيا: مدفوعات السندات السيادية ستعتمد على العقوبات

أكدت أنها ستدفع السندات بالكامل وفي الوقت المناسب

دبي العربية.نت

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قالت وزارة المالية الروسية اليوم، إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد من الناحية العملية على العقوبات التي يفرضها الغرب، مشيرة إلى أنه سيتم دفع السندات الروسية بالكامل وفي الوقت المناسب.

وأضافت الوزارة أن "الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على القيود التي تفرضها الدول الأجنبية على روسيا".

وكان البنك المركزي الروسي، حظر مدفوعات الكوبونات على سندات الروبل المعروفة باسم (OFZs)، للمالكين الأجانب، فيما وصفه بخطوة مؤقتة لدعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية.

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وأصدر بنك روسيا تعليمات للمودعين وشركات الحفظ كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع والتي تضمنت تجميد مبيعات الأوراق المالية المحلية للأجانب.

وبات المستثمرين الأجانب الذين كانت لديهم ديون بنحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) في بداية فبراير، غير قادرين على تحصيل الدخل من ممتلكاتهم المحظورة بالفعل من البيع بسبب القيود.

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