موديز تخفض تصنيف روسيا إلى Ca.. مخاوف من قدرتها على سداد الديون

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى Ca‭‭‬‬ اليوم الأحد، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.

وهذا التصنيف في المرتبة قبل الأخيرة من تصنيفات موديز التي تتراوح بين Aaa الذي يعتبر أعلى تصنيف ائتماني، وC وهو أدنى تصنيف ائتماني لدى موديز وتمنحه للدول التي تتخلف عن سداد ديونها.

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وقالت الوكالة إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو "مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون".

وأضافت "بمستوى التصنيف ‭‭Ca‬‬ تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60%".

وفي الثالث من مارس الجاري، خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لروسيا 6 درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا خدمة ديونها أمرا غير مؤكد وستضعف اقتصادها في "صدمة هائلة" لجدارتها الائتمانية.

ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا في خانة العشرات لنمو روسيا الاقتصادي هذا العام.