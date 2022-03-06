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 "الزكاة" السعودية تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن فبراير 

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مناسبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
اقتصاد السعودية

"الزكاة" السعودية تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن فبراير

في موعد أقصاه 10 مارس 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 مارس الجاري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني: (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على "تويتر" (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

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