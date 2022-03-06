"باي بال".. أحدث المنضمين إلى تعليق الأعمال في روسيا

أعلنت شركة "باي بال" PAYPAL للمدفوعات الإلكترونية وتحويل الأموال عن تعليق جميع أعمالها في روسيا لتلحق بشركتي الدفع بالبطاقات "ماستر كارد" وفيزا".

من جهتها ، قررت شركة "بوما" الألمانية لصناعة الملابس الرياضية، التي تملك 100 متجر في روسيا، تعليق عملياتها في جميع متاجرها هناك.

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أما في ما يتعلق بالعلامات التجارية الفاخرة، فتخطط مجموعة Hermes الفرنسية، إغلاق متاجرها مؤقتا وإيقاف العمليات التجارية في روسيا.