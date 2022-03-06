.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"باي بال".. أحدث المنضمين إلى تعليق الأعمال في روسيا

  • الخط
روسيا و أوكرانيا

"باي بال".. أحدث المنضمين إلى تعليق الأعمال في روسيا

لحقت بـ"ماستر كارد" وفيزا و"بوما"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "باي بال" PAYPAL للمدفوعات الإلكترونية وتحويل الأموال عن تعليق جميع أعمالها في روسيا لتلحق بشركتي الدفع بالبطاقات "ماستر كارد" وفيزا".

من جهتها ، قررت شركة "بوما" الألمانية لصناعة الملابس الرياضية، التي تملك 100 متجر في روسيا، تعليق عملياتها في جميع متاجرها هناك.

أما في ما يتعلق بالعلامات التجارية الفاخرة، فتخطط مجموعة Hermes الفرنسية، إغلاق متاجرها مؤقتا وإيقاف العمليات التجارية في روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما السيناريو الغربي لإدارة مرحلة ما بعد سقوط كييف؟ ما السيناريو الغربي لإدارة مرحلة ما بعد سقوط كييف؟
اكتشف المزيد