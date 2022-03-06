جونسون للرئيس الأوكراني: سنعمل مع الدول الأخرى لطرد روسيا من نظام "سويفت"

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بريطانيا ستعمل مع الدول الأخرى لطرد روسيا من نظام "سويفت" المالي العالمي، مضيفا: "سنفرض تكاليف عالية على الاقتصاد الروسي".

وكانت الدول الغربية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بهدف عزل واستبعاد عشرات المصارف الروسية من نظام "سويفت" بعد عقوبات قاسية عليها إثر الصراع الروسي الأوكراني.

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وتستخدم هذا النظام المالي للتحويلات أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم.

ويجمع العديد من الخبراء والاقتصاديين على أنه يمكن لأي بلد معزول عن نظام SWIFT أن يعاني من آلام اقتصادية كبيرة.