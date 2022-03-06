"هيئة الاتصالات" السعودية: تحسن متوسط سرعة الإنترنت 13.73% بالربع الرابع

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، تقرير "مقياس" للربع الأخير من العام 2021، الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات في المملكة.

ويكشف التقرير الربعي عن متوسط سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، كما يقارن بين سرعات التحميل والرفع لدى مقدمي الخدمة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا.

مادة اعلانية

وأظهرت نسخة الربع الرابع من التقرير الدوري بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 169.52 ميغابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 13.73%، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 104.19 ميغابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 3.89%؛ بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 176.81 ميغابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 8.91% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2021.

فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 164.59 ميغابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 6.57% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2021.

كما كشف التقرير عن قائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مختلف مناطق المملكة.

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر التقرير بلوغ عدد المدن والمحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس 84 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل لـ 368.69 ميغابت مسجلًا تحسنًا بنسبة 0.26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

واستعرض التقرير قائمة ترتيب مقدمي الخدمات من حيث تسجيل سرعة الوصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة: (فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، وسناب شات)، حيث سجلت شركة "موبايلي" أسرع زمن وصول لتطبيقي سناب شات وتويتر، فيما اشتركت شركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين في سرعة زمن الوصول لتطبيقي فيس بوك وانستغرام، بينما سجلت شركة زين أفضل أداء بين مقدمي الخدمات فيما يخص جودة بث الفيديو "يوتيوب" عبر الألياف الضوئية.

وتصدرت شركة "زين" قائمة سرعة الوصول لتطبيقي (ويبكس، مايكروسوفت تيمز)، فيما تقاسمت الصدارة مع شركة الاتصالات السعودية في سرعة الوصول في تطبيق (زوم)، في الوقت الذي سجلت فيه شركة موبايلي أفضل سرعة وصول لبرنامج (غوغل ميت).

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.