أوكرانيا: نستطيع تصدير 23 مليون طن من القمح الموسم الحالي

قررت الحكومة الأوكرانية، الأحد، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وأضاف القرار الصادر عن الحكومة، أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض. وأوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.

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وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة، و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.

وأوقفت أوكرانيا في وقت سابق، الأحد، تصدير العديد من السلع الزراعية في مواجهة الغزو الروسي لها. وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

في غضون ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة، إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو العسكري.

وتصدر أوكرانيا تاريخيا حبوبها وزيوتها النباتية ومنتجاتها الغذائية الأخرى عن طريق السفن.

وقالت السكك الحديدية الأوكرانية إنها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية.

وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المختلفة في موسم 2021/22 حتى 23 فبراير/ شباط.

وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32 في المئة عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.