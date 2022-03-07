روسيا: قائمة "دول معادية" سيتم تسديد مستحقات شركاتها بالروبل

أعلنت الحكومة الروسية الاثنين، أن السلطات وضعت قائمة بدول "معادية" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير/كانون الثاني.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألمح إلى قائمة الدول المعادية لبلاده، في ظل العقوبات الواسعة التي فرضتها دول غربية على روسيا، في أعقاب الهجوم على أوكرانيا.

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وتضم القائمة التي أعدت بموجب مرسوم رئاسي صدر الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.

سجل الروبل الروسي، اليوم الاثنين أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار، رغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها روسيا في محاولة لتجنب انهيار عملتها بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها عقب غزوها لأوكرانيا.

ووفقا للبيانات المتاحة، وصل سعر العملة الروسية اليوم الاثنين إلى 106.5 روبل للدولار، ما يمثل تراجعا بأكثر من 1.4% مقابل إغلاق يوم الجمعة الماضي.

وأنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 20% مقابل الدولار واليورو في موسكو، فيما فقد أكثر من ثلث قيمته في التعاملات خارج روسيا.

وأنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي عند 105 روبل لكل دولار، مقابل 83 روبل لكل دولار في تعاملات يوم الجمعة 25 مارس الماضي.

وفرضت روسيا عمولة نسبتها 30% على عمليات شراء العملات الأجنبية من قبل الأفراد على منصات تداول العملات، وفقا لما ذكره وسطاء.