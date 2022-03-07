تصويت في أميركا على قطع العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا قريبا

من المنتظر أن يصوت مجلس النواب الأميركي على قطع العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا قريبا.

كما سيصوت المجلس على مشروع قرار لمنع استيراد النفط من روسيا.

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وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد خلال اتصال مرئي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على التزامهم بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن القادة الأربعة شددوا على عزمهم مواصلة تكبيد روسيا تكلفة أكبر بسبب "غزوها غير المبرر لأوكرانيا".

وتابع أن الاتصال ناقش أيضا المشاورات التي أجريت مؤخرا مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق متصل، قفزت أسعار النفط في آسيا عند الافتتاح بنحو 18%، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب بعد التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، تسببت في موجات صدمات في السوق المترنحة بالفعل.

قلص برنت حوالي نصف تلك المكاسب بسرعة ليتداول بالقرب من 130 دولارًا للبرميل، عند أعلى مستوى في 13 عاما، وهو مستوى لا يزال يفاقم المخاوف من حدوث صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي. تدرس إدارة بايدن ما إذا كانت ستحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة دون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.