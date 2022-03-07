"نيسان" اليابانية توقف صادرات السيارات إلى روسيا

أعلنت شركة نيسان اليابانية، اليوم، عن توقف صادرات سياراتها إلى روسيا، مشيرة إلى أنها تعتزم إغلاق مصنعها في سان بطرسبرغ.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، أن شركة "نيسان موتور" اليابانية لصناعة السيارات، قالت إنها ستوقف العمل في مصنعها بمدينة سان بطرسبرغ الروسية خلال الأيام المقبلة.

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وبهذا تنضم "نيسان" إلى شركات فورد موتور وجنرال موتورز وهارلي ديفيدسون وجاكوار لاند روفر، التي أوقفت الشحنات إلى روسيا في الأيام الأخيرة.

وانضمت شركة BMW AG إلى شركة فولكس فاغن، في التحذير من توقف الإنتاج المدفوع بتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على تعطل إمدادات قطع غيار السيارات.

وقالت "فولكس فاغن" إن بعض خطوط الإنتاج في فولفسبورغ، ألمانيا - أكبر مصنع للسيارات في العالم - ستتوقف عن العمل قبل إغلاق أوسع في الأسبوع التالي.

من جانبها، أفادت "بي إم دبليو"، بأنها تتوقع إغلاقاً مؤقتاً بسبب نقص قطع الغيار، وأعلنت أنها ستعلق صادرات السيارات وكذلك التجميع المحلي في روسيا بسبب الغزو.