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ضربة تستهدف ميناء على البحر الأسود تصيب منطقة تستأجرها شركة خليجية

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من البحر الأسود - فرانس برس
البحر الأسود (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

ضربة تستهدف ميناء على البحر الأسود تصيب منطقة تستأجرها شركة خليجية

"كيوتيرمنلز" فازت في 2020 بامتياز مدته 35 عاماً لتطوير ميناء أوليفيا وتشغيله

كييف - رويترز

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أفادت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم، بأن منطقة داخل ميناء أوليفيا المطل على البحر الأسود، تخضع لامتياز لشركة "كيوتيرمنلز" القطرية لتشغيل الموانئ البحرية، تعرضت "لضربة" عسكرية.

وقالت الوزارة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، أنه لم يصب أحد.

وكانت "كيوتيرمنلز"، وهي مشروع مشترك بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) ومجموعة الشحن والخدمات اللوجستية القطرية للملاحة (ملاحة)، فازت بامتياز مدته 35 عاما في عام 2020 لتطوير الميناء وتشغيله.

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