روسيا و أوكرانيا
ضربة تستهدف ميناء على البحر الأسود تصيب منطقة تستأجرها شركة خليجية
"كيوتيرمنلز" فازت في 2020 بامتياز مدته 35 عاماً لتطوير ميناء أوليفيا وتشغيله
أفادت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم، بأن منطقة داخل ميناء أوليفيا المطل على البحر الأسود، تخضع لامتياز لشركة "كيوتيرمنلز" القطرية لتشغيل الموانئ البحرية، تعرضت "لضربة" عسكرية.
وقالت الوزارة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، أنه لم يصب أحد.
مادة اعلانية
وكانت "كيوتيرمنلز"، وهي مشروع مشترك بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) ومجموعة الشحن والخدمات اللوجستية القطرية للملاحة (ملاحة)، فازت بامتياز مدته 35 عاما في عام 2020 لتطوير الميناء وتشغيله.
اقرأ أيضاً
-
"فلاي دبي" تعود للربحية في 2021 مع 841 مليون درهمتخطت مستويات ما قبل الجائحة شركات
-
بنوك أوروبا تكشف تفاصيل تعرضها لروسيا وأوكرانياانكشاف كريديه أغريكول يعرض أسهمه للتراجع قصص اقتصادية
-
خبير مالي: روسيا تستطيع استخدام سلاح "سداد الدين" لتخفيف العقوباتأكد للعربية أن الفرص المتاحة في سوق السندات حاليأ ممكن أن تتحول إلى خسائر إذا طالت الأزمة الأوكرانية قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية