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الإمارات تقترب من إصدار الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية

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هيئة الأوراق المالية الإماراتية مناسبة
هيئة الأوراق المالية الإماراتية
اقتصاد الإمارات

الإمارات تقترب من إصدار الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية

هيئة الأوراق المالية أكدت أنها أكملت مشاوراتها مع السلطات في الدولة

دبي - رويترز

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قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بـالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار، حيث انتهت من المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة، بوضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بالأصول الافتراضية.

وأضافت الهيئة، أنها أكملت مشاوراتها مع السلطات في الإمارات لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي.

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