العملة الروسية تقفز 25% وسط تخبط الحكومات الأوروبية

ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار بـ 25% اليوم الثلاثاء، في ظل عدم توافق حكومات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على واردات النفط الروسية.

وسجل الروبل الروسي أعلى مكاسب يومية منذ سبتمبر عام 1998.

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وتخطى سعر العملة الروسية اليوم 111 روبل للدولار وذلك بعد أن أغلق عند 138.9 روبل للدولار يوم أمس.

وتشير التوقعات إلى أن انتعاش الروبل جاء مدفوعًا بمعارضة ألمانيا حول فرض عقوبات على النفط الروسي.

وأمس سجل الروبل الروسي، اليوم الاثنين أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار، رغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها روسيا في محاولة لتجنب انهيار عملتها بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها عقب غزوها لأوكرانيا.

وأنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 20% مقابل الدولار واليورو في موسكو، فيما فقد أكثر من ثلث قيمته في التعاملات خارج روسيا.

وبلغ سعر الروبل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 105 روبل لكل دولار، مقابل 83 روبل لكل دولار في تعاملات يوم الجمعة 25 مارس الماضي.