روسيا و أوكرانيا
اليابان تشدد العقوبات على روسيا.. وأسهمها تهبط لمستوى نوفمبر 2020
العقوبات الجديدة شملت 20 رجل أعمال روسياً و12 فرداً من بيلاروسيا و10 شركات وكيانات أخرى
أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، عدة قرارات تشدد بها العقوبات على روسيا وبيلاروسيا، لتؤكد على ما أعلنته سابقا أن موسكو يجب أن تدفع ثمن انتهاك سيادة أوكرانيا.
وفرضت اليابان عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال روسيا، و12 فردا من بيلاروسيا، و10 شركات وكيانات أخرى. كما أعلنت حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.
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وفي مطلع الشهر الجاري، جمدت اليابان أصول البنك المركزي الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو.
وتزامن هذا مع هبوط مؤشر نيكاي الياباني تحت مستوى 25,000 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
وتراجع نيكاي 0.98% إلى 24974.35 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92% إلى 1777.44 نقطة.
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