اقتصاد السودان
رويترز: بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19%
حدد سعر صرف 530 جنيهاً للدولار
قال مراسل لوكالة "رويترز"، إن بنك الخرطوم السوداني حدد سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار اليوم الثلاثاء، بانخفاض 19% عن السعر السابق.
ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
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وجرى تداول الدولار عند نحو 550 جنيها سودانيا في السوق الموازية مقابل سعر رسمي يبلغ نحو 445 جنيها.
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