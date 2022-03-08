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رويترز: بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19%

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الجنيه السوداني
اقتصاد السودان

رويترز: بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19%

حدد سعر صرف 530 جنيهاً للدولار

الخرطوم - رويترز

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قال مراسل لوكالة "رويترز"، إن بنك الخرطوم السوداني حدد سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار اليوم الثلاثاء، بانخفاض 19% عن السعر السابق.

ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وجرى تداول الدولار عند نحو 550 جنيها سودانيا في السوق الموازية مقابل سعر رسمي يبلغ نحو 445 جنيها.

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