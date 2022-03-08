مصر.. المعاملات المالية عبر المحمول تقفز 204% بسبب كورونا

كشف البنك المركزي المصري، أن معاملات محافظ الهاتف المحمول زادت بنسبة 204.5% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من مستوى 88 مليار جنيه في 2020 إلى 268 مليار جنيه في 2021، وهو ما يرجع إلى خطط التحول والشمول المالي والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إيهاب نصر، إن عدد المحافظ الإلكترونية ارتفع من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة خلال 2021، كما زاد عدد البنوك التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى 23 بنكا، وارتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 80%.

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وأشار إلى أن حجم المعاملات عبر التجارة الإلكترونية قد زاد من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، وبلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية أكثر من 662 مليار جنيه، كما شهد حجم المعاملات الإلكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية طفرة كبيرة ليقفز من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو 54.5%.

وأوضح أن هناك تطورًا كبيرًا في التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصرفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث زادت أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل نحو 13.5 ألف ماكينة، بزيادة بلغت نسبتها 37%. كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع قبل 3 سنوات بزيادة بلغت نسبتها 978% .

وشدد نصر على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا، كان لها عظيم الأثر في زيادة المعاملات الإلكترونية.

وذكر أن تلك الإجراءات مستمرة حتى يونيو المقبل، ويمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا أو فتح محافظ الهاتف المحمول مجانًا مع الإعفاء من مصاريف التحويلات البنكية والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.