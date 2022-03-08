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واشنطن تحذر الشركات من تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى روسيا

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روسيا و أوكرانيا

واشنطن تحذر الشركات من تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى روسيا

الصادرات الأميركية المباشرة إلى روسيا أقل من خمسة مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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هددت الإدارة الأميركية الشركات حول العالم بإضافتها إلى القائمة السوداء في حال تصديرها لأي منتجات تكنولوجية لموسكو.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أنها تعمل مع وكالات إنفاذ القانون الأميركي ودول حليفة لوقف أي شحنات مخالفة لقانون العقوبات.

وذكر مسؤول في الوزارة أن الصادرات الأميركية المباشرة إلى روسيا أقل من خمسة مليارات دولار كما في العام 2020 لكن التعاون مع أطراف عدة سيكبح وصول منتجات بـ 50 مليار دولار إلى موسكو.

يذكر أن الإدارة الأميركية أصدرت قانونا يمنع تصدير أي منتجات تكنولوجية ورقائق وبرامج أميركية مثل أجهزة الكمبيوتر وتقنيات الطيران والبحرية وغيرها.

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