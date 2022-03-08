لبنان
وزير الاقتصاد: احتياطي لبنان من القمح يكفي لـ6 أسابيع إلى شهرين
وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الأزمة الأوكرانية
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن احتياطيات القمح تكفي لفترة تراوح بين ستة أسابيع وشهرين، وسط مخاوف بشأن إمدادات القمح بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف سلام في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون: "يوجد لدينا كميات من القمح تكفي شهر ونصف وحتى شهرين"، مؤكدا أنه لا يوجد أي انقطاع بمادة القمح.
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وكان سلام قال في وقت سابق، إن لبنان، الذي يستورد ما يقرب من 60%، من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، يجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.
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