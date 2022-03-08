مصر: لا حاجة إلى شحنات قمح إضافية والوضع مستقر

أكد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع مستقر بالنسبة للقمح ولا يوجد حاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما أكد توافر كميات من القمح للخبز المدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

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وأشار المصيلحي إلى أن هناك 1300 مجمع استهلاكي ‏و500 منفذ من منافذ "جمعيتي"، ‏وعدد من المنافذ ‏المتحركة، ستشارك في معارض "أهلاً رمضان" هذا ‏العام، حيث سيصل عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة في هذه المعارض إلى 100 ‏قافلة.

وأكد في الوقت نفسه أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع مناطق مصر.