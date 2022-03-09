الرئيس الروسي يرد على العقوبات بقرار غامض بحظر التصدير والاستيراد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022، وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية.

وصدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين.

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يأتي ذلك ردا على العقوبات المتتالية، التي كان أحدثها ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض: "نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة". وهذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في الموانئ الأميركية وسيوجه الشعب الأميركي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية.

وأضاف بايدن "هذه خطوة نتخذها لإلحاق مزيد من الألم ببوتين".