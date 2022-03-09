اقتصاد العراق
العراق: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل 2022
يبحث عروضاً من شركات أميركية وألمانية
قال وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، إن المخزون الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي حتى أبريل 2022، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف الجبوري أن الوزارة تبحث عروضا من شركات أميركية وألمانية للتعاقد على شراء القمح.
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وكانت أسعار القمح ارتفعت مؤخرا مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها في عام 2008، وسط توقعات بأن تتجاوزها، مع تصاعد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.
وتؤمن أوكرانيا وروسيا 25% من القمح العالمي، كما أنهما من الموردين الرئيسيين للذرة والشعير وزيت دوار الشمس.
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