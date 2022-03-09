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العراق: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل 2022

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قمح مناسبة
أسعار القمح ارتفعت إلى المستويات القياسية التي سجلتها في 2008
اقتصاد العراق

العراق: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أبريل 2022

يبحث عروضاً من شركات أميركية وألمانية

دبي - العربية.نت

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قال وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، إن المخزون الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي حتى أبريل 2022، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف الجبوري أن الوزارة تبحث عروضا من شركات أميركية وألمانية للتعاقد على شراء القمح.

وكانت أسعار القمح ارتفعت مؤخرا مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها في عام 2008، وسط توقعات بأن تتجاوزها، مع تصاعد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.

وتؤمن أوكرانيا وروسيا 25% من القمح العالمي، كما أنهما من الموردين الرئيسيين للذرة والشعير وزيت دوار الشمس.

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