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روسيا تحذر الغرب: عقوباتنا ستؤلمكم

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الكريملين - الكريملن - روسيا 3
مبنى الكرملين الروسي
روسيا و أوكرانيا

روسيا تحذر الغرب: عقوباتنا ستؤلمكم

تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات

لندن - رويترز

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حذرت روسيا الغرب، اليوم الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيريتشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية قوله، إن "رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا".

يأتي ذلك فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا، آخرها حظر الولايات المتحدة للنفط والغاز الروسي.

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وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسببت العقوبات بتراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج ما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل.

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